«А теперь, для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить! Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли) дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так, почему же, сказали только о наших ребятах? (умолчав изначально о положительном тесте!)

Ну, и вдобавок, вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках, и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил».