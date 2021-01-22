Овечкина и Кузнецова посадили на карантин 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов нарушили протокол Национальной хоккейной лиги по коронавирусной инфекции COVID-19 — собрались в одном номере отеля. НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на 100 тысяч долларов за это и внесла Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова в список игроков, которые недоступны для участия в играх и тренировках.

Capitals' Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov and Ilya Samsonov are all in quarantine. Laviolette just said he believes all will miss the next four games and then under review. — Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 21, 2021

«Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов — на карантине. (Главный тренер "Кэпиталз" Питер. — Прим. ред.) Лавиолетт высказал мнение, что все они пропустят минимум по четыре игры», — сообщила Пелл.

В середине октября американский теннисист Сэм Куэрри по прибытии в Россию для участия в турнире St. Petersburg Open сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, был отстранен от участия в соревнованиях и помещен на карантин в номере отеля Four Seasons.

До его окончания в нарушение медицинского регламента Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) о мерах безопасности в условиях пандемии COVID-19 Куэрри покинул гостиницу, приехал в аэропорт и улетел из России на частном самолете.