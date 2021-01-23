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«Нарушили букву закона, но не дух»

Дмитрия Орлова и Ключевой темой для обсуждения стал матч «Вашингтон Кэпиталз» без четырёх российских легионеров, которые были отправлены на карантин, — Александра Овечкина, Евгения Кузнецова Ильи Самсонова . «Без Овечкина, Кузнецова, Самсонова и Орлова „Вашингтон“ должен был получить больше от тех, кто остался. И лидеры, которые были в строю, сыграли продуктивно. Том Уилсон пока что был лучшим игроком „столичных“ в этом сезоне, но Никлас Бекстрём шёл следом — швед забил свой третий гол в сезоне в первом периоде. Увы, большую часть матча нападение „Баффало“ прорезало оборону „Кэпиталз“, словно нож масло. Но голкиперу Витеку Ванечеку удалось сделать несколько хороших „спасений“, чтобы выручить команду. А затем была идеальная серия буллитов, в которой Ванечек нейтрализовал все четыре попытки соперника. Джек Айкел его обыграл, но попал в штангу, а затем Карлсон исполнил свой второй в карьере победный штрафной бросок», — отметил автор NBC Sports Джей Риган.

«Конечно, отсутствие россиян в составе «Вашингтона» вызывает озабоченность, но первостепенное значение имеет здоровье игроков, тренеров и персонала команды. Когда в составе нет четырёх ведущих хоккеистов, это всегда тяжёлый матч — играть пришлось бе двух элитных форвардов, стартового вратаря и надёжного защитника. Несмотря на это, «Вашингтон» сумел набрать очки, что в нынешнем укороченном сезоне является огромным плюсом. Доминирующим игроком был Том Уилсон, но получил травму — именно в тот момент, когда «столичные» в нём отчаянно нуждаются. Неплохо сыграл Ванечек, у которого в самом начале чемпионата были проблемы с контролем отскока шайбы, но сегодня у него было только два таких момента, а в серии буллитов и он и вовсе сыграл идеально. Когда дело дошло до штрафных бросков, то, казалось, что «Кэпиталз» ничего не светит, потому что в составе не было Овечкина и Кузнецова, но Карлсон забил отличный гол в «домик». Это была победа огромной важности, потому что команде предстоит продолжать играть без громких имён. Вероятно, их матчи не будут красивыми, но им нужно набирать очки, чтобы не отстать», — считает обозреватель Japer's Rink Люк Адоманис. «Свой первый матч без четырёх русских игроков „Вашингтон“ выиграл. Все четверо были отправлены на карантин: зайдя в чужой гостиничный номер, Кузнецов, Орлов и Самсонов нарушили правила, равно как и Овечкин, который принимал гостей у себя. Они нарушили формальные правила, но не их дух. Правило ведь было создано для того, чтобы предотвратить попадание посторонних в комнаты, а не для запрета нахождения вместе партнёров по команде. Это известная проблема: дух закона против буквы закона. То же самое было много лет с правилом офсайда, когда было непонятно, находился конёк в воздухе или скользил по льду. В нынешнем сезоне правило пересмотрели. Здесь же ситуация осложнилась положительным тестом на ковид у Самсонова, но ясно, что остальные россияне были не единственными, кто с ним общался. На ролике, который команда выпустила 15 января, то есть всего за четыре дня до положительного результата теста, Самсонов сидит в раздевалке без маски. Менее, чем за 48 часов до теста Самсонов играл. Овечкин, Кузнецов и Орлов нарушили правила, но все четверо постоянно находились друг с другом в утверждённых условиях. Похоже, что НХЛ выборочно применяет правило, требуя изолировать только этих четверых русских, либо правило было плохо продумано. А, может, и то, и другое», — отметил автор блога Capitals Outsider Брендон Альтер.

Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина это был 32-й пропущенный матч в карьере. Из этих 32 встреч лишь 17 были пропущены из-за травм, а остальные 15 — по различным причинам. 7 игр Александр пропустил из-за дисквалификаций, 3 — за пропуск Матча всех звёзд, 2 — по семейным причинам, 1 — за то, что проспал и был наказан командой, 1 — потому что это была бессмысленная последняя игра регулярного чемпионата, и, наконец, дополнило коллекцию нарушение протокола безопасности, связанного с коронавирусом. «Команда сплотилась, играя без лидеров. Сначала все говорили о зияющих дырах в составе, а затем смогли выиграть, обойдясь без отсутствовавших лидеров. Травма Тома Уилсона стала новым ударом по „Вашингтону“ — команда осталась без первого звена», — констатировало агентство АР.

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