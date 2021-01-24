Подрезавший Большунова финн: россиянин применил хоккейный приём 

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал эпизод, который у него произошёл с россиянином Александром Большуновым на финише эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

«Большунов применил хоккейный приём. Он промахнулся палкой, когда мы шли на финише. Но хоть корпусом попал», — цитирует Мяки Expressen

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша россиянин также сбил с ног финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.