Букмекеры оценили шансы «Спартака» в матче КХЛ

Эксперты букмекерской конторы «Пари-Матч» считают, что красно-белые одержат победу. На это событие можно поставить с коэффициентом 2,26. Выигрыш гостей оценивается в — 2,65, а ничья в основное время — в 4,30.

Также вам предлагают поставить на исход каждого периода. К слову, победа «Спартака» в первом периоде оценивается в 2,75, а выигрыш «Торпедо» — в 3,05.

Наконец, вы можете выиграть денежные средства, отгадав точный счет. Например, победа москвичей с разницей в две или три шайбы оценивается в 4,20, а выигрыш гостей с таким же счётом — в 4,90.

Напомним, в текущем сезоне команда Олега Знарка занимает девятое место в Западной конференции, набрав 50 очков. У «Торпедо» — восьмая позиция на «Востоке» и 56 баллов.

Добавим, что «Спартак» подходит к этой игре с серией из трех поражений кряду.