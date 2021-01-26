Медведев доставлен в институт Склифосовского

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Нападающий «Спартака» Павел Медведев , получивший травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» , доставлен в институт Склифосовского, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Павел Медведев, получивший травму в матче с «Торпедо», был доставлен в институт Склифосовского. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Предварительный диагноз — перелом рёбер — не подтвердился. Желаем Павлу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Напомним, во время матча Медведева толкнул в борт хоккеист соперника Брэйди Остин. В результате форвард «Спартака» покинул лед при помощи врачей, а Остин получил пятиминутный штраф плюс дисциплинарным штраф до конца игры.

Медведев в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и забросил одну шайбу.