«Металлург» в гостях победил «Автомобилист»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» победил «Автомобилист» со счетом 5:3.

Голы: Тэйлор Бек, 0:40 (0:1); Сергей Зборовский, 4:28 (1:1); Вячеслав Литовченко, 12:31 (2:1); Деннис Расмуссен, 29:33 (2:2); Андрей Чибисов, 40:44 (2:3); Алексей Макеев, 43:59 (3:3); Деннис Расмуссен, 58:01 (3:4); Николай Кулемин, 59:22 (3:5).

«Автомобилист» набрал в 50 матчах 59 очков и с этим показателем занимает 6-е место в Восточной конференции. «Металлург», в активе которого 65 очков после 49 матчей, находится на 3-й позиции в Восточной конференции.