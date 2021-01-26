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Вулверхэмптон
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«Металлург» в гостях победил «Автомобилист». Расмуссен оформил дубль 

Sport24 2 часа назад
«Металлург» в гостях победил «Автомобилист»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» победил «Автомобилист» со счетом 5:3.
В составе екатеринбургского клуба шайбу забрасывали Сергей Зборовский (5-я минута), Вячеслав Литовченко (13-я) и Алексей Макеев (44-я).
За гостей голы на свой счет записали Тэйлор Бек (1-я), Деннис Расмуссен (30-я и 59-я), Андрей Чибисов (41-я) и Николай Кулемин (60-я).
Голы: Тэйлор Бек, 0:40 (0:1); Сергей Зборовский, 4:28 (1:1); Вячеслав Литовченко, 12:31 (2:1); Деннис Расмуссен, 29:33 (2:2); Андрей Чибисов, 40:44 (2:3); Алексей Макеев, 43:59 (3:3); Деннис Расмуссен, 58:01 (3:4); Николай Кулемин, 59:22 (3:5).
«Автомобилист» набрал в 50 матчах 59 очков и с этим показателем занимает 6-е место в Восточной конференции. «Металлург», в активе которого 65 очков после 49 матчей, находится на 3-й позиции в Восточной конференции.
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Хоккей , Вячеслав Литовченко , Андрей Чибисов , Николай Кулемин , Алексей Макеев , Деннис Расмуссен , Сергей Зборовский , Металлург
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