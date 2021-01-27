Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам

Российский форвард Евгений Малкин вышел на третье место по очкам за "Питтсбург" в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром

Во вторник "Питтсбург" на выезде в овертайме проиграл "Бостону" — 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1). Малкин, всю карьеру в НХЛ выступающий в "Питтсбурге", сделал голевой пас и набрал свое 1079-е очко в регулярных сезонах.