На дворе стояло лето 1977 года. 22-летний олимпийский чемпион Борис Александров наслаждался отпуском и в один из вечеров засиделся в гостях. Возвращаться домой пришлось по темноте, общественный транспорт уже не ходил, пришлось хоккеисту воспользоваться услугами такси. Очередь на остановке его нисколько не смутила — Александров просто обогнул ее и прыгнул в первую же попавшуюся машину с шашечками, опередив женщину.

На беду Бориса 55-летняя дама оказалась не из робкого десятка — она попыталась самостоятельно вернуть знаменитого нападающего в очередь. Спортсмену бы не ввязываться в этот скандал, но он вышел из себя и совершил откровенно грязный поступок — ударил женщину кулаком в лицо. Очевидцы происшествия тут же вызвали милицию, таксист естественно отказался вести Александрова домой, а прибывшие сотрудники правопорядка составили протокол, который вскоре перерос в уголовное дело.

Немного отвлечемся от центральной истории этого текста и вспомним, что этот скандал был далеко не первым в жизни игрока ЦСКА . Взять тот же 1977 год. В февральском матче против «Спартака» Александров так атаковал соперника Валентина Гуреева, что тот влетел головой в борт. Дальше были носилки, дисквалификация до конца сезона и жесткая реакция прессы — по меркам СССР случай и впрямь выглядел вопиющим.

«Мне не раз приходилось слышать этакое снисходительное: «Ну что вы (то есть мы, журналисты) придираетесь к Борису. Он еще мальчишка. Повзрослеет — поумнеет». Взрослеть Александров действительно взрослеет. Но умнеть?! Этот «мальчик» даже не подъехал к лежащему на льду Гурееву, а в раздевалку шел с этакой ухмылкой на лице… Вальяжной походкой, вразвалочку шествовал Александров по коридорам Дворца спорта. Шуба, пробор — все, как полагается. А мне вспомнились первые послевоенные годы: эдакие молодцы в кепках-малокозырочках с челкой, свисающей на низкий лоб, и их наглое: «А ты шо-о?!» Тогда в темных переулках можно было столкнуться со шпаной, желающей покуражиться», — писал в резонансной статье для «Советского спорта» журналист Дмитрий Рыжков

Ну а что же скандал в такси? Естественно, к делу пришлось подключаться всемогущему на тот момент армейскому клубу. Боссы ЦСКА путем долгих уговоров все-таки убедили пострадавшую забрать заявление и спасли Александрова. Но уже в следующем сезоне у форварда возникли проблемы в великим тренером Виктором Тихоновым — Бориса часто выводили из состава и отправляли тренироваться в молодежную команду. Вы даже не удивитесь узнав, что и на этот раз все закончилось скандалом.

«Стою я на ступеньках гостиницы, разговариваю со своей тогдашней ленинградской подружкой Мариной Леонидовой. Время — минут пятнадцать двенадцатого. Подъезжает Виктор Васильевич: ах ты, такой-сякой, завтра игра, а ты тут с проститутками стоишь… Ну я и ответил ему в том же духе, тоже не в очень приличной форме. В общем, на следующий день собрание — меня в Москву отправляют. Я обиделся, в Москву не поехал, остался в Ленинграде дня на четыре. А когда вернулся, узнал, что играю уже в СКА МВО», — рассказывал Александров.

Александров был замечательным хоккеистом и если бы не сложности характера, мог добиться заметно большего, чем одно золото Олимпиады, три чемпионства в СССР и участие в Кубке Канады. Это признавал и он сам:

«Да — канадцы, да — Олимпиада, да — четырехкратный чемпион в Союзе, да — кавалер, да — пол-листа в «Нью-Йорк Таймс». Есть о чем вспомнить. Чего же я чаще думаю о том, что не удалось, о чем жалею? Успокаиваю сам себя, а никак не успокою! Если бы я только понимал тогда, что Тихонов имеет моральное право требовать: хоккею — или все, или ничего! Полное моральное право — он сам отдает хоккею все. И у ребят — то же право. А я отругивался: отругнусь — отстанут, вроде и победил. Если б я теперь понимал хотя бы, как остановить дураков, тем же путем идущих?! Дураки, дураки… Я говорю им: посмотрите на меня! Эх, сегодняшнюю бы голову да на те, на молодые плечи».