Ларионов возглавит сборную России на Шведских играх

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Турнир пройдет с 11 по 14 февраля.

Ларионов назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной.

Специалист уже руководил командой на Кубке «Карьялы». Тогда сборная, выступавшая на турнире молодежным составом, победила во всех трех матчах.

Напомним, главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также возглавляет СКА

Февральская пауза на третий этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед розыгрышем Кубка Гагарина.