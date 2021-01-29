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Боруссия М
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Ларионов возглавит сборную России на Шведских играх вместо Брагина 

Sports.ru и ещё 8 3 часа назад
Ларионов возглавит сборную России на Шведских играх
Фото: РИА Новости
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов будет руководить национальной командой страны на Шведских играх.
Турнир пройдет с 11 по 14 февраля.
Ларионов назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной.
Специалист уже руководил командой на Кубке «Карьялы». Тогда сборная, выступавшая на турнире молодежным составом, победила во всех трех матчах.
Напомним, главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также возглавляет СКА.
Февральская пауза на третий этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед розыгрышем Кубка Гагарина.
В штаб сборной на Шведские игры также вошли глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Кевин Чапман.
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Хоккей , Роман Ротенберг , Кевин Чапман , Игорь Ларионов , Рашит Давыдов , Альберт Лещев , Владимир Филатов , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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