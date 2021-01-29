«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом»

В пятницу, 29 января, в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» одержал волевую победу над омским «Авангардом» — 3:2.
К 8-й минуте игры «Авангард» вел 2:0 благодаря точным броскам Рида Буше и Сергея Толчинского. Во втором периоде «Локомотив» одну шайбу отыграл усилиями Егора Коршкова, а в третьем счет сравнял: отличился Теему Пулккинен. Победитель определялся в овертайме, где победу ярославцам принесла шайба Атте Охтамаа.
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, а «Авангард» потерпел поражение после трех побед кряду.