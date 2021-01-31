Гол Овечкина после отстранения принес «Вашингтону» победу над «Бостоном»

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"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Отметим, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первой же игре после отстранения. Ранее Овечкин и трое других российских игроков "Вашингтон Кэпиталз" нарушили протокол COVID-19.