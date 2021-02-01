Иркутск проведет отмененные из-за пандемии коронавируса матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, информирует сайт Иркутской области. Игры пройдут в городе с 11 по 17 октября 2021 года.

«Мне поступило письмо от Международной федерации бенди, — отметил губернатора Иркутской области Игорь Кобзев . — Как вы помните, в марте 2020 года в Иркутске начался XL чемпионат мира по хоккею с мячом: состоялись игры группы В, в которых участвовало 10 команд. В марте-апреле должны были пройти игры сильнейших команд мира — группы А. Но в связи с начавшейся пандемией коронавируса их пришлось отложить. Весь 2020 год болельщики хоккея с мячом ждали информацию о чемпионате».

По его словам, Международной федерацией бенди принято решение игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом провести в Иркутске.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с мячом должен был состояться в Сыктывкаре в 2021 году. Турнир перенесен на 2022 год.