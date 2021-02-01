Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Матч-центр
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Бавария
Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
1 1
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
2 2
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Байер
Байер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Лидер новичков: передача Капризова спасла «Миннесоту» 

Газета.Ru 1 час назад
Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо»
Фото: Газета.Ru
Голевой пас Кирилла Капризова в третьем периоде помог "Миннесоте" перевести в овертайм встречу против "Колорадо" и затем вырвать там победу, Александр Радулов тоже сделал результативный пас и забил послематчевый буллит, но это не спасло "Даллас" от поражения, а Артем Зуб дебютировал в сильнейшей лиге мира, сразу сделав голевую передачу. "Газета.Ru" представляет обзор игрового дня НХЛ.

Восточный дивизион

«Баффало Сейбрз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:5
Игровой день открывался вторым подряд матчем между «Баффало» и «Нью-Джерси». Накануне соперники по очереди вырывались вперед, обменяшись голами в каждом из периодов, а в итоге все решалось в серии буллитов, где единственный точный бросок нанес в первой же попытке капитан и лидер «Сейбрз» Джек Айкел.
Но если в той встрече по игре лучше выглядели хозяева, то теперь «Девилз» преобразились и показали хоккей другого уровня. Их стартовое преимущество вылилось в голы Майкла Маклеода и Андреаса Джонсона, однако удержать перевес гости не сумели.
Во втором периоде все началось с ошибки Никиты Гусева. Российский нападающий, который никак не может обрести себя в новом сезоне и до сих пор имеет в активе только одну голевую передачу, споткнулся на ведении в средней зоне и потерял шайбу, что привело к позиционной атаке «клинков», в которой Кертис Лазар удачно подставил клюшку.
Тут же у «дьяволов» случилось удаление, и его реализовал Расмус Далин, восстановив равновесие. Концовка второй двадцатиминутки вообще проходила с преимуществом «Баффало», однако на последних секундах Майлз Вуд убежал к воротам Картера Хаттона и на добивании после собственного же броска вновь вывел «Нью-Джерси» вперед за 0,6 секунды до сирены.
«Сейбрз» вновь отыгрались, реализовав большинство в третьем периоде. Расмуса Ристолайнена вывели на бросок Джек Айкел (2+9 в десяти матчах) и Виктор Олофссон (рекордная в карьере шестиматчевая серия с набранными очками).
И все же «Девилз» смогли довести этот поединок до победы, причем в основное время. Героями стали все те же Маклеод и Вуд, оформившие в итоге по дублю. Второй поразил на последней минуте уже пустые ворота, но до того он передачей в падении отправил Маклеода в прорыв, отметившись еще и голевой передачей.
Гусев завершил встречу без очков и с показателем полезности -1, нанеся два броска в створ ворот. Защитник Дмитрий Куликов, напротив, был образцово надежен и заработал +3. Дебютировал в этом поединке в НХЛ и 22-летний воспитанник и экс-форвард СКА Михаил Мальцев. За десять минут на льду он выиграл 43% вбрасываний, но в остальном отметился отличной работой, нанес один бросок, провел два силовых приема и даже бросил мимо пустых ворот в концовке из средней зоны.
«Нью-Джерси» стал второй командой за всю историю НХЛ, которой удалось забросить по шайбе в последние 20 секунд каждого из периодов. В 1978 году то же самое сделала «Филадельфия», разгромившая «Бостон» (9:2).
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ
В настоящем времени у «Флайерз» тоже все хорошо. Команда одержала четвертую победу подряд, переиграв в овертайме «Айлендерс», и выдала свой лучший старт с сезона 2008/09, когда тоже отметилась семью викториями в первых десяти поединках.
В составе «летчиков» в основное время своим первым хет-триком в НХЛ отметился Джоел Фараби, который сначала открыл счет, а затем довел его до 3:1. Однако голевая передача и гол лидера «островитян» Мэтта Барзала в третьем периоде перевели встречу в овертайм.
В дополнительной пятиминутке набирающий очки уже в четырех играх кряду Барзал подвел свою команду удалением, которое реализовал Кевин Хэйс.
Таким образом, «Айлендерс» второй раз подряд уступили в овертайме, а серию поражений продлили уже до пяти. Российский голкипер команды Барри Троца Илья Сорокин, впечатливший всех на тренировках перед сезоном, провел свою третью игру и потерпел третье поражение. На его счету 19 сейвов при трех пропущенных шайбах.
Ведущий защитник победителей Иван Проворов опять стал лидером по игровому времени, проведя на льду 30:05, набрав по одному броску, силовому приему и блок-шоту, а также заработав -1.

Центральный дивизион

»Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 4:3 Б
«Каролина» и «Даллас» сыграли не все запланированные к этому моменту матчи из-за коронавирусного протокола, но сейчас выходят на лед по графику и находятся в отличных кондициях.
Дошедший в прошлом сезоне до финала Кубка Стэнли техасский клуб и вовсе начал сезон с четырех побед, разгромив соперников с общим счетом 19-6 и реализовав больше половины чужих удалений.
Однако в лице «Харрикейнз» «Старз» наткнулись на непреодолимое для них на данном этапе препятствие. Два дня назад они уступили со счетом 1:4, а теперь снова не справились с «ураганами». «Звезды» уступали после первого и второго периодов, но смогли вроде бы перевернуть ситуацию в третьем.
Причем гол, выведший «Даллас» вперед, капитан Джейми Бенн, не игравший со стартового матча сезона из-за травмы, провел с передачи Александра Радулова и голкипера Антона Худобина.
Вот только Нино Нидеррайтер сравнял счет, а в серии буллитов на гол Радулова ответили Винсент Трочек и Дуги Хэмилтон. Этот защитник шесть раз исполнял послематчевые штрафные броски в НХЛ, реализовав четыре попытки.
«Даллас» впервые в сезоне не смог реализовать лишнего, еще и пропустив во втором периоде, когда сам играл в большинстве. Впервые в сезоне без набранных баллов со льда ушел Денис Гурьянов, у которого три броска и три передачи. Радулов умудрился закончить встречу без бросков в створ, а Худобин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.
Активен был российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, нанесший четыре броска и один раз побывавший в штрафном боксе. При этом встречу он закончил с полезностью -2.
«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 2:3
Стартовавший с двух побед в четырех играх «Детройт» попал в тяжелое положение: пять хоккеистов команды оказались недоступны из-за ковид-протокола, а серия поражений после матча с «Флоридой» достигла уже шести встреч.
«Пантерз» смогли переломить ход поединка во втором периоде во многом благодаря Киту Йэндлу и Джонатану Юбердо, сделавшим по две голевые передачи, а в заключительной двадцатиминутке победную шайбу провел действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Картер Верхаге.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных и наблюдал с нее за 32 сейвами партнера-конкурента Криса Дриджера. У нападающего «Ред Уингз» Владислава Наместникова пять бросков, два силовых приема и 60% выигранных вбрасываний.
«Чикаго Блэкхокс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1
Драматичное поражение потерпел «Коламбус» в Городе ветров, уступив местным «Блэкхокс». Соперники обменялись в первом периоде шайбами Филиппа Курашева и Буна Дженнера, после чего до середины третьего отрезка на табло горел счет 1:1.
А вот дальше латвийский вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин совершил две потери при владении шайбой, что привело к голам Пия Сутера и Патрика Кейна и победе «Чикаго».
В итоге российские легионеры гостей Михаил Григоренко и Владислав Гавриков заработали по -1 в полезность, в то время как у защитника чикагцев Никиты Задорова не только +1, но и шесть проведенных силовых приемов.

Западный дивизион

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ
Непростыми получились для «Колорадо» спаренные игры с «Миннесотой». Разгромную победу в первой (5:1) омрачила травма защитника Эрика Джонсона, а во втором поединке успевший сделать голевую передачу лучший бомбардир команды Нэтан Макиннон не играл из-за «повреждения нижней части тела» с третьего периода.
«Эвеланш» вели по ходу третьей двадцатиминутки и в этой встрече, но за восемь минут до конца проход с шайбой по чужой зоне и бросок в трафик от Кирилла Капризова привели к отскоку и результативному добиванию Виктора Раска со средней дистанции.
А в овертайме Юнасу Бродину потребовалось всего 18 секунд, чтобы принести «Уайлд» победу, причем в дополнительных пятиминутках у команды Капризова уже три выигрыша при отсутствии поражений.
Капризов благодаря своему ассисту остался лидером среди бомбардиров-новичков. Набрав 8 (2+6) очков, россиянин делит первенство с Тай Смитом из «Нью-Джерси».
«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4
«Сент-Луис» ожидаемо одержал вторую подряд победу в серии игр с «Анахаймом». Одним из героев встречи стал отмечающийся результативными действиями уже в семи поединках кряду форвард Брэйден Шенн, оформивший на этот раз дубль.
Свою первую победу в НХЛ одержал молодой финский голкипер «музыкантов» Вилле Хуссо, отразивший 25 бросков по своим воротам.
На счету нападающего «Блюз» Ивана Барбашева два броска и два силовых приема за 13:17 на льду, правда, при этом он выиграл только 29% вбрасываний.

Северный дивизион

«Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» — 8:5
Продолжает бедствовать «Оттава», владелец которой Юджин Мелник перед началом сезона заявил, что перестройка в клубе закончена, и уже в этом сезоне состав «Сенаторз» готов отправиться в поход за Кубком Стэнли.
Однако после победы в первой игре над «Торонто» у «сенаторов» идут только поражения, причем в Эдмонтон коллектив отправился после трехматчевой выездной серии против «Ванкувера», проигранной с общей разницей 3-16.
«Ойлерз» тоже не особенно заметили сопротивление оппонентов, в основном благодаря своим лидерам. Немецкий MVP лиги прошлого сезона Леон Драйзайтль оформил рекордные в карьере шесть голевых передач за матч, а на счету Коннора Макдэвида 5 (1+4) очков.
В составе «Оттавы» дебютировал в НХЛ защитник Артем Зуб, причем воспитанник хабаровского хоккея, олимпийский чемпион и экс-игрок СКА даже сделал голевой пас, нанес бросок и провел силовой прием, завершив игру с нейтральной полезностью.
Передачей отметился и очень слабо начавший сезон Евгений Дадонов, на счету которого также один силовой прием и нулевой «плюс-минус». А вот Никита Зайцев, играющий у «Сенс» в первой паре, при двух бросках, одном силовом приеме и двух блок-шотах закончил матч с -2.
Видео дня. Лучшие игроки 20-го тура Английской Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Овечкин установил исторические достижения в игре с "Бостоном" Овечкин установил исторические достижения в игре с "Бостоном" Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от проигрыша "Бостону" Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от проигрыша "Бостону" Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
Комментарии
Хоккей , Статьи , Патрик Кейн , Джонатан Юбердо , Дуги Хэмилтон , Каролина Харрикейнз , Элвис Мерзликин , Илья Сорокин , Иван Барбашев , Филипп Курашев , Денис Гурьянов , Крис Дриджер , Расмус Далин , Дмитрий Куликов , Джек Айкел , Майкл Маклеод , Сергей Бобровский , Андрей Свечников , Кирилл Капризов , Виктор Олофссон , Владислав Гавриков , Никита Гусев , Александр Радулов , Леон Драйзайтль , Коннор Макдэвид , Нино Нидеррайтер , Никита Задоров , Евгений Дадонов , Иван Проворов , Михаил Григоренко , Расмус Ристолайнен , Эрик Джонсон , Никита Зайцев , Владислав Наместников , Антон Худобин , Майлз Вуд , Михаил Мальцев , Джейми Бенн , Кертис Лазар , Мэтт Барзал , Артем Зуб , СКА , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение