Фанаты «Нью-Джерси» назвали российского хоккеиста Гусева мусором

Фанаты хоккея в США остались недовольны игрой россиянина Никиты Гусева , выступающего в НХЛ за «Нью-Джерси». Некоторые любители спорта назвали форварда «бесполезным мусором».

Игра «Нью-Джерси», по итогам которой фанаты набросились с критикой на Гусева, состоялась в воскресенье, 31 января. Команда встречалась в очередном матче серии с «Баффало» и победила со счётом 5:3. Россиянин не набрал ни одного очка. Кроме того, его техническая ошибка привела к шайбе в ворота «Нью-Джерси». В предыдущем матче серии нападающий также не отметился результативными действиями. Плюс ко всему он не реализовал буллит, а его коллектив проиграл по итогам серии со счётом 3:4.

После последнего матча многие любители хоккея в комментариях на странице в Twitter хоккейного аналитика Тода Корделла начали писать, что игра Гусева в плохом смысле шокирует. Некоторые предположили, что игрок демонстрирует низкий уровень из-за того, что никак не может прийти в себя после рождения ребёнка. Однако большинство не стали думать о причинах происходящего.

Гусев — бесполезный мусор, — написал один из болельщиков.

Хоккеист перешёл в «Нью-Джерси» в 2019 году. Его контракт рассчитан на 24 месяца.

Как ранее передавал NEWS.ru, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» хочет продлить контракт с Евгением Малкиным до конца карьеры россиянина, уверен журналист канадского телеканала Sportnet Эллиот Фридман

Продление соглашения может состояться летом 2021 года.