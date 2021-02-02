Все игры ЧМ по хоккею 2021 года пройдут в Риге 

Международная федерация хоккея определила Латвию хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года. Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги в статусе единственной хозяйки чемпионата.

«Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе», — говорится на сайте IIHF.

В Федерации посчитали, что с учетом ограничений на международные перемещения организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и будет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.