Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое первое место по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджрес". Встреча завершилась поражением "столичных" со счетом 4:2. Таким образом, на счету российского нападающего теперь 709 шайб в регулярных чемпионатах. По этому показателю Овечкин обошел Майка Гартнера. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 894 гола в регулярках. Ранее сообщалось, что "Рейнджерс" победил "Вашингтон" благодаря передачам Панарина и шайбе Бучневича.
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Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в НХЛ
Фото: Reuters
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