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Ушел из жизни шестикратный обладатель Кубка Стэнли 

ИА Regnum и ещё 3 3 часа назад
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем (Канада) скончался в возрасте 83 лет. Об этом 8 февраля сообщается на сайте «Монреаль Канадиенс».
Бэкстрем играл в Национальной Хоккейной Лиге с Монреаль Канадиенс, Лос-Анджелес Кингси Чикаго Блэк Хоукс между 1956 и 1973 годами. Также играл в Ассоциации мирового хоккея с чикагскими Кугуарами, Denver Spurs/Ottawa Civicsи New England Whalers с 1973 по 1977 год.
С канадцами он выиграл Кубок Стэнли 6 раз, а также выиграл Мемориальный трофей Колдера как Новичок года в НХЛ в 1959 г.
После ухода в отставку он занимал пост главного тренера пионеров Денверского университета в течение нескольких лет в 1980-х.
На его счету — 278 шайб и 361 результативная передача в 1032 матчах.
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