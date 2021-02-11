СМИ рассказали о самом громком скандале шведского хоккея

Троих хоккеистов НХЛ вызвали в состав национальной сборной на матчи Шведских игр. После возвращения из США они отправились в бар, где познакомились с 21-летней девушкой и увели ее в гостиничный номер.

Утром девушка обратилась к врачам, заявив, что ее изнасиловали трое незнакомцев. Медики обратились в полицию и рассказали, что она находилась в шоковом состоянии.

Полицейские задержали троицу и хоккеисты признались, что у них был секс с девушкой. Спортсмены настаивали, что все произошло по взаимному согласию, но девушка это отрицала.

«Я потеряла контроль над ситуацией, а парни меня изнасиловали», — заявила она.

Лилья, Хуселиус и Таллиндер избежали уголовной ответственности, так как прокурор счел доказательства против них недостаточными. Однако их на год отстранили от игр национальной сборной, а все шведские клубы расторгли с ними контракты.

Как писал «Рамблер», два года назад 34-летняя американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании футболиста Криштиану Роналду . По ее словам, это произошло в июне 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса.

Майорга утверждала, что после изнасилования футболист попросил у нее прощения и заявил, что обычно ведет себя «как джентльмен». СМИ писали, что американка заключила досудебное соглашение с Роналду, получив от него 375 тысяч долларов в обмен на молчание о случившемся.

Роналду назвал обвинения Майорги «фейковыми новостями» и заявил, что она просто хочет популярности за его счет. В 2019 году полиция Лас-Вегаса отказалась выдвигать против него обвинения за отсутствием доказательств.