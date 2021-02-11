Американцы разозлились на Бобровского

Российского вратаря клуба НХЛ Florida Panthers Сергея Боровского затравили из-за пропущенной шайбы в матче с Detroit Red Wings. Как рассказал Sport24, болельщиков возмутило, что хоккеист, ранее пропустивший еще шесть шайб, получает огромную зарплату.
Как писал «Рамблер», главный тренер Florida Panthers Джоэль Кенневилль отправил Бобровского в запас после поражения в матче регулярного чемпионата от Nashville Predators (5:6). Болельщиков тогда возмутило, что россиянин с десятимиллионным контрактом делает для команды слишком мало.
Однако сменивший Бобровского Крис Дриджер не показал нужного результата и Кенневилль вернул россиянина на лед. На четвертой минуте игры с Detroit Red Wings Бобровский не справился с броском, который выглядел довольно легким.
«Бобровский заслуживает того, чтобы навсегда остаться на скамейке запасных. Он просто ворует деньги», — написал в твиттере пользователь LRS.
«Мне нужен документальный фильм о том, на что Бобровский тратит свои деньги», — отметил Oscar Gould.
«Не на уроки для вратарей, это точно», — ответил ему Matthew Nidiffer.
«Бобровский — деньги на ветер», — согласился Parlay Papi.
В итоге Florida Panthers одержали победу со счетом 2:1. Sport24 отмечает, что Бобровский совершил 31 сэйв и несколько раз «откровенно выручил» команду. После этого интернет-пользователи его простили.
«Если не считать тот ужасный гол, Бобровский сегодня сыграл хорошо, это чудо», — заявил Stefan.