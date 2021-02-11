Американцы разозлились на Бобровского

«Бобровский заслуживает того, чтобы навсегда остаться на скамейке запасных. Он просто ворует деньги», — написал в твиттере пользователь LRS.

«Мне нужен документальный фильм о том, на что Бобровский тратит свои деньги», — отметил Oscar Gould.

«Не на уроки для вратарей, это точно», — ответил ему Matthew Nidiffer.

«Бобровский — деньги на ветер», — согласился Parlay Papi.