«Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс», гол на счету Малкина

"Питтсбург" в серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 32 броска из 35, Илья Сорокин остался в запасе. Малкин признан второй звездой матча. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал семь (три шайбы + четыре передачи) очков.

В основное время Кросби отметился голевой передачей и набрал 50-е очко в играх против "Айлендерс". Он является единственным действующим игроком в лиге, набравший 50 и более очков в играх против нескольких соперников (также в матчах против "Филадельфии").

"Айлендерс" занимают четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 13 очков в 12 играх. "Питтсбург" с тем же количеством баллов идет пятым. 14 февраля "Айлендерс" примут "Бостон", "Питтсбург" — "Вашингтон".