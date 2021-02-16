Коварж обновил бомбардирский рекорд для вратарей КХЛ 

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж принял участие в заброшенной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).
Чешский голкипер выступил ассистентом в ситуации с голом Георгия Белоусова.
На счету Коваржа стало 5 (0+5) очков в 48 матчах текущего сезона. Как сообщает пресс-служба лиги, это новый бомбардирский рекорд для вратарей за один регулярный чемпионат.
До Коваржа по четыре передачи за сезон делали Андерс Нильссон в сезоне-2014/15 и Бернд Брюклер в сезоне-2011/12. Также четыре голевых паса на своем счету в сезоне-2020/21 имеет вратарь «Трактора» Роман Вилл.