Коварж обновил бомбардирский рекорд для вратарей КХЛ 

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж принял участие в заброшенной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).

Чешский голкипер выступил ассистентом в ситуации с голом Георгия Белоусова

На счету Коваржа стало 5 (0+5) очков в 48 матчах текущего сезона. Как сообщает пресс-служба лиги, это новый бомбардирский рекорд для вратарей за один регулярный чемпионат.