Жена Бобровского рассказала о плюсах и минусах жизни в США

Ольга Бобровская, жена российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского , назвала полюсы и минусы жизни в США. Об этом она написала в своем Instagram

К преимуществам она отнесла большое количество солнечных дней, множество хороших ресторанов и культурных мероприятий. Среди минусов Бобровская отметила жару и высокую влажность во Флориде.

Супруга голкипера также добавила, что у них с мужем российские паспорта и они всегда возвращаются на родину в межсезонье. По мнению Бобровской, все, кто мечтает жить в США на постоянной основе, составили свои впечатления по фильмам либо приезжали в страну туристами.