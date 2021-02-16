Как умер Вячеслав Лавров: трагическая история советского хоккеиста 

Портал Sport.24 рассказал историю смерти советского хоккеиста, звезды СКА Вячеслава Лаврова . Спортсмен стал жертвой ДТП в 42 года.

После яркой карьеры в СКА и успешных выступлений за финский «Ильвес», усталости от хоккея и травм Лавров стал тренером команды СКА 1987 года рождения.

16 мая 2000 года Лавров ушел на мероприятие, проходившее в хоккейном Дворце спорта СКА на Ждановской набережной, и не вернулся домой.

Обзвонив больницы и морги, жена Лаврова выяснила, что на набережной его сбила фура. Как именно все случилось, до сих пор неизвестно.

«Ждановская набережная — страшное место с точки зрения аварийности», — подчеркнуло издание.

По одной из версий, фура, обгоняя легковой автомобиль, сбила хоккеиста прицепом. Его супруга Ольга рассказала, что позже увидела смерть мужа во сне — он ушел «в одну секунду».

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно о смерти шестикратного обладателя Кубка Стэнли Ральфа Бэкстрема. Канадский хоккеист дожил до 83 лет