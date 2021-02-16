Игра хоккеистов-юниоров закончилась жестокой дракой 

На игре хоккеистов-юниоров, проходившей в Москве, произошла серьезная драка, один из ее участников получил перелом. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным канала, инцидент произошел 14 февраля. О каких именно командах идет речь, не уточняется.

Во время игры 16-летний хоккеист повздорил с соперником, словесная перепалка переросла в драку. Пострадавший спортсмен попал в больницу. У него диагностировали открытый двусторонний перелом нижней челюсти.

По данным «Царьграда», мать пострадавшего подростка заявила, что не будет обращаться в полицию.

Как писал «Рамблер», в январе жестокая драка произошла во время матча Молодежной хоккейной лиги между «Омскими ястребами» и «Кузнецкими медведями».

Защитник «ястребов» Тимофей Давыдов повалил на лед нападающего Демида Паничкина, затем приподнял его и ударил головой об лед. Паничкин остался лежать без движения. Позже у него диагностировали черепно-мозговую травму. Давыдова дисквалифицировали на четыре матча и взыскали штраф.