СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ 

Петербургский СКА обыграл московский "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Динар Хафизуллин и Мальте Стремвалль, который оформил дубль. За красно-белых точным броском отметился Дмитрий Вишневский. СКА в десятый раз выиграл дивизион Боброва.
КХЛ. Регулярный чемпионатСКА — "Спартак" — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1) 1:0 — Стремвалль — 05:222:0 — Динар Хафизуллин (Кемппайнен, Вей) — 33:083:0 — Стремвалль (Хафизуллин) — 56:433:1 — Вишневский (Широков, Юсе) — 58:24. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. Ранее московское "Динамо" нанесло поражение "Йокериту".