СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Во вторник, 16 февраля, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА принимал на домашнем льду московский «Спартак». Встреча проходила со зрителями — на матч пришли почти 9 тыс. болельщиков.
Хозяева льда всю игру сохраняли инициативу. Дубль Мальте Стремвалля и гол Динара Хафизуллина обеспечил им победу со счетом 3:0, сообщает ТАСС. Это четвертая встреча СКА и «Спартака» в текущем сезоне Регулярного чемпионата, при этом московскому клубу удалось победить только один раз.
По результатам матча, СКА обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. Петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 76 очками по итогам 55 матчей и значительно отстает от лидера конференции ЦСКА. Обе команды уже обеспечили участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Московский «Спартак» в 55 матчах набрал 56 очков и занимает девятое место в той же конференции. У него еще есть шансы сместить с восьмого места подольский «Витязь» и выйти в плей-офф КХЛ, сообщает «Советский спорт».
Ранее «Профиль» писал о том, что лидер регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» с трудом обыграл аутсайдера сезона — рижское «Динамо». Исход матча решился в пользу казанского клуба только на 52-й минуте.