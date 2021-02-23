«Йокерит» победил «Витязь» в матче КХЛ 

Финский "Йокерит" на своей площадке нанес поражение подмосковному "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Хельсинки завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Шайбы в составе "Йокерита" забросили Джордан Шрёдер (16-я минута), Юлиус Юнттила (40) и Никлас Енсен (49). У "Витязя" отличились Данила Моисеев (26) и Маттиас Теденбю (28).
Поражение "Витязя", который с 57 очками остался девятым в таблице Западной конференции, гарантировало московскому "Спартаку" (62 очка) попадание в плей-офф за два матча до конца регулярного чемпионата. "Йокерит" набрал 71 очко и занимает пятое место на Западе.