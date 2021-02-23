В отеле опровергли избиение девушки Панариным

В Риге опровергли слова бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова об избиении хоккеистом Артемием Панариным девушки в одном из баров города. Об этом сообщил латвийский журналист Айвис Калниньш в своем Twitter

Калниньш связался с отелем, в баре которого Панарин якобы атаковал 18-летнюю посетительницу. Журналисту сообщили, что указанного Назаровым инцидента просто не было, тем самым опровергнув обвинения тренера.

Ранее 22 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Нью-Йорк Рейнджерс» вступились за российского форварда. В словах Назарова, которые были опубликованы « Комсомольской правдой », в заявлении клуба названы попыткой запугать хоккеиста, который известен в том числе и резкими высказываниями о политической ситуации в России.