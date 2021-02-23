Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер объяснился

Назаров заявил, что на 100 процентов уверен в правдивости информации. Он добавил, что есть несколько десятков свидетелей, в том числе действующие хоккеисты, менеджеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут подтвердить его слова.

«Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут», — сказал специалист.

Тренер извинился перед пострадавшей девушкой и ее отцом за поступок Панарина, а также потребовал от хоккеиста ответа.

«Если ты любишь говорить правду по жизни, то, давай, жги дальше, не молчи. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки», — подытожил он.