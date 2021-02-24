«Баффало» разгромил «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча, проходившая в «Пруденшал-центре» в Ньюарке, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин.
У проигравших единственную шайбу забросил россиянин Никита Гусев. Его партнёр по команде Дмитрий Куликов очков не набирал.
Ранее сообщалось, что шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» в овертайме матча НХЛ.