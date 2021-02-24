Хоккеист Анисин раскрыл подробности скандала с Панариным

"Нам дали три выходных. Ну, какой "только сок"?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, граммов 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке и все", — цитирует Анисина "СЭ".