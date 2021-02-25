Худобин признан первой звездой игрового дня в НХЛ 

Все новости на карте

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку лучших игроков прошедшего дня в регулярном чемпионате. Первой звездой стал российский голкипер "Даллас Старз" Антон Худобин , оформивший шатаут в игре с "Флорида Пантерз" (3:0).

Вторым лучшим хоккеистом дня признали нападающего "Торонто Мэйпл Лифс" Вильяма Нюландера . Он отметился дублем матче против "Калгари Флэймз" (2:1 ОТ). Замкнул тройку звезд форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер , на счету которого хет-трик в матче с "Филадельфия Флайерз" (3:4).

Ранее сообщалось, что Худобин вышел на первое место в истории "Далласа" по шатаутам с 40+ сейвами.