Овечкин вышел на 100-е место среди ассистентов НХЛ

В ночь на 26 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 5:2.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в третьем голе, записав на свой счет результативную передачу. Для россиянина этот ассист стал 582-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Это позволило ему выйти на чистое 100-е место в истории ассистентов лиги. Ранее он делил эту строчку с Дэйвом Бабичем.
Следующая цель Овечкина — позиция Пола Карии, у которого 587 ассистов. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 1963 передачи.