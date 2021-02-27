«Миннесота» призналась в любви к Капризову

"Миннесота Уайлд" отреагировала на гол форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".

"Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!" — написала пресс-служба команды в Twitter, опубликовав гол россиянина.

UNREAL KIRILL. WE LOVE THIS GUY https://t.co/sukd4SFqKq— Minnesota Wild (@mnwild) February 27, 2021

В дебютном сезоне в НХЛ Капризов принял участие в 17 матчах. В его активе 16 (5+11) очков при показателе полезности +7. Российский форвард был выбран "Уайлд" в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером.