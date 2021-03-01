Овечкин стал вторым по голам на выезде в истории НХЛ

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Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Дэвилз".

Таким образом, 35-летний форвард увеличил количество шайб, заброшенных в выездных встречах НХЛ, до 362. По этому показателю россиянин сравнялся со Стивом Айзерманом и теперь делит с ним второе место. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки , на счету которого 402 гола на выезде.

Шайба Овечкина оказалась победной для "Вашингтона" с игре с "Дэвилз". Это седьмой гол россиянина в сезоне.