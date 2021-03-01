Российские хоккеисты выступят на ЧМ под флагом нацфедерации

"Что касается чемпионата мира, все будет хорошо — заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие, — сказал Курбатов. — Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России. На логотипе ОКР изображен триколор, так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет".