Российский хоккеист Романов эффектно сбил соперника в НХЛ

Американские спортивные телеканалы раз за разом повторяют в эфире зрелищный игровой эпизод в НХЛ с участием россиянина Александра Романова , сообщает издание Sport24. Хоккеист сорвал атаку соперника мощным силовым приёмом.

Свои навыки в защите Романов, играющий за «Монреаль», продемонстрировал в матче против «Оттавы». Запись эпизода доступна на YouTube-канале SPORTSNET. На 5-й минуте первого периода он издали заприметил Эрика Бреннстрема, подобравшего шайбу.

Россиянин разогнался и на большой скорости сбил шведа с ног, который, падая, еще и ударился головой о коленку своего одноклубника. Бреннстрем быстро поднялся и продолжил играть. В результате запись силового приёма в исполнении Романова разошлась по соцсетям. Игра закончилась в пользу «Монреаля» со счётом 3:1.

Ранее, как сообщал «Рамблер», похожий игровой эпизод в детском хоккее привел к тяжелой травме у спортсмена-подростка. ЧП произошло на игре меду детскими командами ЦХМ и «Пингвины» в рамках розыгрыша кубка Москвы. Один юный хоккеист в борьбе за шайбу провёл силовой приём, его оппонент упал и спиной ударился о борт площадки. Ребёнка госпитализировали. В больнице медики диагностировали у него перелом 7 и 8 шейных позвонков. Мальчик 2010 года рождения сутки провёл в коме. В настоящее время он проходит лечение.