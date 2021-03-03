Президент ЦСКА назвал Розанова великим комментатором 

Розанов скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком. Трагическую новость на своей официальной странице в социальной сети сообщил его коллега, комментатор Михаил Мосаковский.

К настоящему моменту многие представители мира спорта и спортивной журналистики поделились своими воспоминаниями о Розанове. Они говорили о нём как о прекрасном товарище, уникальном комментаторе и большом профессионале. В частности, президент ЦСКА отметил, что журналист был человеком с большим сердцем.

Наш преданный болельщик и настоящий друг. Именно таким запомнится мне Юрий Розанов. И всем нам будет не хватать его неповторимых репортажей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича, — цитирует Гинера «Советский спорт».

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года в семье историка и государственного советника юстиции. Он начал свою комментаторскую карьеру в 1996 году на телеканале «НТВ-Плюс». Журналист попал на телевидение через первый конкурс комментаторов. Дебютировал будущий мэтр во время трансляции хоккейного матча «Динамо» — «Ак Барс» 2 ноября 1996 года. Долгое время Розанов комментировал именно хоккей.