Панарину предрекли закат карьеры в США после скандала

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
24 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
3 0
Эльче Эльче
26 февраля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:00
Ротор Ротор
26 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
27 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Уфа Уфа
Зенит
Зенит
16:30
Ростов Ростов
Сочи
Сочи
19:00
Арсенал Арсенал
27 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Уэска Уэска
Севилья
Севилья
18:15
Барселона Барселона
Алавес
Алавес
20:30
Осасуна Осасуна
27 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Арминия Арминия
Бавария
Бавария
17:30
Кёльн Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Шальке-04 Шальке-04
27 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
15:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
28 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Спартак М
Спартак М
14:00
Рубин Рубин
Ахмат
Ахмат
16:30
Динамо М Динамо М
Краснодар
Краснодар
19:00
Урал Урал
28 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Вальядолид Вальядолид
Кадис
Кадис
18:15
Бетис Бетис
Гранада
Гранада
20:30
Эльче Эльче
28 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Унион
Унион
15:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Аугсбург Аугсбург
Байер
Байер
20:00
Фрайбург Фрайбург
28 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Сити
Лестер Сити
15:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Бёрнли Бёрнли
1 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Эвертон
Эвертон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
2 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 марта

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4 марта

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Эвертон Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
23:15
Челси Челси
5 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Вильярреал Вильярреал
5 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Майнц Майнц
6 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
16:30
Химки Химки
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
6 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
16:00
Хетафе Хетафе
Эльче
Эльче
18:15
Севилья Севилья
Кадис
Кадис
20:30
Эйбар Эйбар
6 марта

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Герта
Герта
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Байер Байер
6 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:30
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
7 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Краснодар Краснодар
7 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Сельта Сельта
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Леванте Леванте
7 марта

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
Арминия
Арминия
20:00
Унион Унион
7 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Локомотив М Локомотив М
Рубин
Рубин
16:30
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Ахмат Ахмат
8 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Алавес Алавес
8 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
10 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
21:00
Атлетик Б Атлетик Б
10 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
20:30
Вердер Вердер
10 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Саутгемптон Саутгемптон

КХЛ готова принять Панарина после скандала: форвард прилетел в Россию 

Газета.Ru 2 часа назад
Панарину предрекли закат карьеры в США после скандала
Фото: РИА Новости
Дело Артемия Панарина набирает новые обороты. По данным СМИ, в России готовы представить вниманию общественности протокол в отношении форварда «Нью-Йорк Рейнджерс», которого ранее обвинили в избиении девушки.

Панарин готовит иск, НХЛ ждет материалов по инциденту

22 февраля хоккейный тренер Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сделал шокирующее заявление о том, что Артемий Панарин, звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и "Нью-Йорк Рейнджерс", якобы избил 18-летнюю девушку в одном из баров Риги.
Инцидент, по словам Назарова, произошел еще в далеком 2011 году: тогда еще 20-летний Панарин выступал за "Витязь", а Назаров был главным тренером подольского клуба. В рижском отеле, в баре которого якобы произошел данный случай, информацию о произошедшем не подтвердили, однако сам хоккеист все же взял бессрочный отпуск, и "синерубашечники" провели без своего звездного форварда уже четыре матча, одержав две победы. При этом и лига, и "Рейнджерс" Панарина поддержали: в заявлении Назарова они углядели политические мотивы, направленные против спортсмена.
По информации ряда СМИ, сам форвард в этот период уже подготовил документы для подачи иска против Назарова по обвинению в клевете и вылетел в Россию, чтобы судиться со своим бывшим наставником. На фоне этого американское издание ESPN также подчеркнуло, что после обращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) не получило никаких жалоб на спортсмена.
«Сорвался и понеслось»: за что российский хоккеист избил трех финнов
Однако в России, как утверждает Telegram-канал "Незыгарь", все же имеют некоторые доказательства в отношении нападающего "Рейнджерс".

"После того как протокол по делу Панарина окажется в распоряжении НХЛ, им придется как-то реагировать. История крайне неприятная и скандальная для НХЛ. Фактически это будет означать закат карьеры Артемия Панарина. Из НХЛ он вылетит. И, вероятно, ему придется вернуться в Россию и заняться публичной оппозиционной деятельностью. Потому что места в большом хоккее для него уже не будет", — сообщил источник.

"Полиция искала конкретно Панарина"

На фоне скандала в отношении Панарина оперативно высказался еще один бывший форвард "Витязя" Михаил Анисин, который, по словам Назарова, также фигурировал в том самом инциденте. При этом тренер в своем интервью особенно отметил, что Анисин в отличие от Панарина якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения и "пил только сок". Бывший партнер Панарина впоследствии подчеркнул, что выпивали они вместе, но "по 100-150 граммов" крепкого алкоголя, и при этом отметил, что никакого избиения девушки не было.
Комментируя заявление Назарова, Анисин заверил, что Артемий "максимум толкнул" женщину, которая и спровоцировала конфликт.
Назаров на слова своего бывшего подопечного отреагировал моментально: в интервью обозревателю русскоязычной версии сайта НХЛ Павлу Лысенкову тренер повторил свои заявления.

"Почитайте это интервью внимательно — Анисин же подтвердил, что инцидент был, полиция приезжала. Я же не соврал, никого не обманул, сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. Сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок. Присутствовал ли я там лично? Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами. Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, просто так она не приезжает. Полиция искала конкретно Панарина", — сказал Назаров.

Знарок готов приютить Панарина?

На фоне возникшего скандала ряд СМИ распространил информацию о возможных сценариях будущей карьеры Панарина.
Так, "РБ Спорт" со ссылкой на свои источники заявил о том, что форвард может вернуться в КХЛ. В России Панарин, помимо "Витязя", выступал за казанский "Ак Барс" и петербургский СКА.
Теперь же, по данным источника, хоккеист может продолжить карьеру в московском "Спартаке", где главным тренером является Олег Знарок, отец невесты спортсмена Алисы Знарок. Сам же специалист эту информацию не подтвердил.

"Вбросы про Панарина в "Спартаке"? Я готовлюсь к плей-офф. По-моему, это вы сейчас раскачиваете обстановку своими вопросами", — сказал Знарок в ходе пресс-конференции, приуроченной к плей-офф КХЛ, где красно-белые в первом раунде встречаются с ЦСКА.

Готовность пригласить в свои ряды Панарина выразили в челябинском "Тракторе".
"Если вдруг что-то случится, мы немедленно войдем с ним в контакт и будем изо всех сил пытаться вернуть его на родину. Хотя я искренне желаю ему долгой и успешной карьеры в НХЛ, он заслуживает места в сильном клубе. Что касается денег, то зависит от успехов коммерческой деятельности клуба. Больше, чем сейчас, бюджетных денег не будет. Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило денег на заключение контракта с ним", — заявил генеральный директор "Трактора" Иван Савин в интервью "Первому областному".
Видео дня. Футболист из Татарстана стал первым художественным гимнастом
Газета.Ru: последние новости
Ушел из жизни знаменитый комментатор Юрий Розанов Ушел из жизни знаменитый комментатор Юрий Розанов Капризов забросил пятую шайбу в НХЛ Капризов забросил пятую шайбу в НХЛ Адвокат Жорин рассказал о шансах Панарина в суде против Назарова Адвокат Жорин рассказал о шансах Панарина в суде против Назарова
Комментарии 1
Хоккей , Олег Знарок , Алиса Знарок , Андрей Назаров , Михаил Анисин , Иван Савин , Павел Лысенков , Артемий Панарин , ХК Ак Барс , Спартак , ХК Трактор , ЦСКА , СКА , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение