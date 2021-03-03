Панарину предрекли закат карьеры в США после скандала

Дело Артемия Панарина набирает новые обороты. По данным СМИ, в России готовы представить вниманию общественности протокол в отношении форварда «Нью-Йорк Рейнджерс», которого ранее обвинили в избиении девушки.

Панарин готовит иск, НХЛ ждет материалов по инциденту

22 февраля хоккейный тренер Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сделал шокирующее заявление о том, что Артемий Панарин, звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и "Нью-Йорк Рейнджерс", якобы избил 18-летнюю девушку в одном из баров Риги.

Инцидент, по словам Назарова, произошел еще в далеком 2011 году: тогда еще 20-летний Панарин выступал за "Витязь", а Назаров был главным тренером подольского клуба. В рижском отеле, в баре которого якобы произошел данный случай, информацию о произошедшем не подтвердили, однако сам хоккеист все же взял бессрочный отпуск, и "синерубашечники" провели без своего звездного форварда уже четыре матча, одержав две победы. При этом и лига, и "Рейнджерс" Панарина поддержали: в заявлении Назарова они углядели политические мотивы, направленные против спортсмена.

По информации ряда СМИ, сам форвард в этот период уже подготовил документы для подачи иска против Назарова по обвинению в клевете и вылетел в Россию, чтобы судиться со своим бывшим наставником. На фоне этого американское издание ESPN также подчеркнуло, что после обращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) не получило никаких жалоб на спортсмена.

Однако в России, как утверждает Telegram-канал "Незыгарь", все же имеют некоторые доказательства в отношении нападающего "Рейнджерс".

"После того как протокол по делу Панарина окажется в распоряжении НХЛ, им придется как-то реагировать. История крайне неприятная и скандальная для НХЛ. Фактически это будет означать закат карьеры Артемия Панарина. Из НХЛ он вылетит. И, вероятно, ему придется вернуться в Россию и заняться публичной оппозиционной деятельностью. Потому что места в большом хоккее для него уже не будет", — сообщил источник.

"Полиция искала конкретно Панарина"

На фоне скандала в отношении Панарина оперативно высказался еще один бывший форвард "Витязя" Михаил Анисин , который, по словам Назарова, также фигурировал в том самом инциденте. При этом тренер в своем интервью особенно отметил, что Анисин в отличие от Панарина якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения и "пил только сок". Бывший партнер Панарина впоследствии подчеркнул, что выпивали они вместе, но "по 100-150 граммов" крепкого алкоголя, и при этом отметил, что никакого избиения девушки не было.

Комментируя заявление Назарова, Анисин заверил, что Артемий "максимум толкнул" женщину, которая и спровоцировала конфликт.

Назаров на слова своего бывшего подопечного отреагировал моментально: в интервью обозревателю русскоязычной версии сайта НХЛ Павлу Лысенкову тренер повторил свои заявления.

"Почитайте это интервью внимательно — Анисин же подтвердил, что инцидент был, полиция приезжала. Я же не соврал, никого не обманул, сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. Сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок. Присутствовал ли я там лично? Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами. Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, просто так она не приезжает. Полиция искала конкретно Панарина", — сказал Назаров.

Знарок готов приютить Панарина?

На фоне возникшего скандала ряд СМИ распространил информацию о возможных сценариях будущей карьеры Панарина.

петербургский СКА. Так, "РБ Спорт" со ссылкой на свои источники заявил о том, что форвард может вернуться в КХЛ. В России Панарин, помимо "Витязя", выступал за казанский "Ак Барс"

"Вбросы про Панарина в "Спартаке"? Я готовлюсь к плей-офф. По-моему, это вы сейчас раскачиваете обстановку своими вопросами", — сказал Знарок в ходе пресс-конференции, приуроченной к плей-офф КХЛ, где красно-белые в первом раунде встречаются с ЦСКА.

Готовность пригласить в свои ряды Панарина выразили в челябинском "Тракторе"