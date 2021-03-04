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Александр Овечкин ударил соперника клюшкой в пах и отказался драться 

Чемпионат.com и ещё 10 2 часа назад
После этого он стал первой звездой матча.
Перед стартом выездного матча «Вашингтона» в Бостоне появилась информация о том, как проходят переговоры капитана «столичных» Александра Овечкина о новом контракте. Инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что генменеджер клуба Брайан Маклеллан и сам Овечкин, который действует без агента, неоднократно говорили о возможном продлении, но, в итоге, финальную стадию обсуждений было решено отложить до апреля.

«В течение сезона было несколько разговоров между Александром и руководством клуба, это были просто разговоры Овечкина и Маклеллана. Пока никто не проявляет озабоченности, обсуждения возобновятся в апреле. Ситуация не самая сложная: Овечкин хочет остаться в «Вашингтоне», а «Кэпиталз» хочет сохранить Овечкина. Вопрос в том, насколько он хочет повысить оклад по сравнению с нынешним контрактом в $ 9,5 млн за сезон, и сколько лет он ещё хочет играть. Уравнение очень простое: «Вашингтон» должен вычесть из срока всё то, что Овечкин попросит сверх $ 9,5 млн Вероятно, стороны попытаются завершить переговоры и подписать контракт до конца сезона», — отметил Маккензи.

Так или иначе, но особых волнений относительно будущего Овечкина в «Вашингтоне», судя по всему, не будет. А вот игра против «Брюинз» содержала в себе очень необычный эпизод, главным героем (или антигероем) которого выступил капитан «столичных».
В середине первого периода Овечкин получил двухминутный штраф за блокировку Чарли Макэвоя. Игроки столкнулись на синей линии «Бостона», причём защитник «Брюинз» катился спиной вперёд, как на него налетел россиянин: обошлось без травм, но на «заряженность» Овечкина этот момент явно повлиял. За весь матч он отыграл более 23 минут, оформил 6 силовых приёмомв, сделал 5 бросков и ещё 9 (!) раз промахнулся мимо створа.
В самом начале третьего периода к Овечкину подлетел силовик «Бостона» Трент Фредерик, сбивший россиянина с ног у лицевого борта в зоне «Брюинз». Александр упал, а Фредерик попытался спровоцировать Овечкина на драку и даже скинул краги, но капитан «столичных» проявил завидную выдержку, и лишь развёл руки в стороны.

«Фредерик опасно толкнул Овечкина, россиянин ответил ударом. Фредерик подумал, что это приглашение на «танец», но Ови никогда не захочет танцевать сальсу с таким партнёром», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

После того, как Овечкин вернулся на скамейку запасных, камеры выхватили его, кричащего не самые лестные слова в адрес Фредерика.
В конце третьей двадцатиминутки при счёте 1:1 Фдерерик продолжил задираться с Овечкиным, явно пытаясь «изобразить Маршана» и вывести россиянина из себя. Несколько ударов по клюшке Александра привели к тому, что он ответил максимально неджентльменским способом — засадил Фредерику клюшкой, нанеся удар в пах. За этот поступок Овечкин получил малый штраф, Фредерик также был удалён на две минуты.
В серии буллитов «Бостон» не реализовал ни одну попытку из трёх, а «столичные» смогли забить усилиями Якуба Враны. «Игра была максимально равная и плотная. Думаю, что мы сегодня хорошо поработали в обороне. Мы знаем, что у „Бостона“ отличная команда, и поэтому это была очень хорошая победа для нас», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, одержавший свою 650-ю победу в карьере. Что же до Овечкина, то он не набрал очков, но стал первой звездой матча, заработав критику со стороны болельщиков после своего неоднозначного удара клюшкой. Пока неизвестно, возьмёт ли на заметку этот эпизод дисциплинарный комитет лиги, но вполне возможно, что Александра ждёт какое-то дополнительное наказание.
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Комментарии 12
Хоккей , Видео , Якуб Врана , Боб Маккензи , Брайан Маклеллан , Александр Овечкин , Питер Лавиолетт
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