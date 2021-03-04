После этого он стал первой звездой матча.

Перед стартом выездного матча «Вашингтона» в Бостоне появилась информация о том, как проходят переговоры капитана «столичных» Александра Овечкина о новом контракте. Инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что генменеджер клуба Брайан Маклеллан и сам Овечкин, который действует без агента, неоднократно говорили о возможном продлении, но, в итоге, финальную стадию обсуждений было решено отложить до апреля.

«В течение сезона было несколько разговоров между Александром и руководством клуба, это были просто разговоры Овечкина и Маклеллана. Пока никто не проявляет озабоченности, обсуждения возобновятся в апреле. Ситуация не самая сложная: Овечкин хочет остаться в «Вашингтоне», а «Кэпиталз» хочет сохранить Овечкина. Вопрос в том, насколько он хочет повысить оклад по сравнению с нынешним контрактом в $ 9,5 млн за сезон, и сколько лет он ещё хочет играть. Уравнение очень простое: «Вашингтон» должен вычесть из срока всё то, что Овечкин попросит сверх $ 9,5 млн Вероятно, стороны попытаются завершить переговоры и подписать контракт до конца сезона», — отметил Маккензи.

Так или иначе, но особых волнений относительно будущего Овечкина в «Вашингтоне», судя по всему, не будет. А вот игра против «Брюинз» содержала в себе очень необычный эпизод, главным героем (или антигероем) которого выступил капитан «столичных».

В середине первого периода Овечкин получил двухминутный штраф за блокировку Чарли Макэвоя. Игроки столкнулись на синей линии «Бостона», причём защитник «Брюинз» катился спиной вперёд, как на него налетел россиянин: обошлось без травм, но на «заряженность» Овечкина этот момент явно повлиял. За весь матч он отыграл более 23 минут, оформил 6 силовых приёмомв, сделал 5 бросков и ещё 9 (!) раз промахнулся мимо створа.

В самом начале третьего периода к Овечкину подлетел силовик «Бостона» Трент Фредерик, сбивший россиянина с ног у лицевого борта в зоне «Брюинз». Александр упал, а Фредерик попытался спровоцировать Овечкина на драку и даже скинул краги, но капитан «столичных» проявил завидную выдержку, и лишь развёл руки в стороны.

«Фредерик опасно толкнул Овечкина, россиянин ответил ударом. Фредерик подумал, что это приглашение на «танец», но Ови никогда не захочет танцевать сальсу с таким партнёром», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

После того, как Овечкин вернулся на скамейку запасных, камеры выхватили его, кричащего не самые лестные слова в адрес Фредерика.

В конце третьей двадцатиминутки при счёте 1:1 Фдерерик продолжил задираться с Овечкиным, явно пытаясь «изобразить Маршана» и вывести россиянина из себя. Несколько ударов по клюшке Александра привели к тому, что он ответил максимально неджентльменским способом — засадил Фредерику клюшкой, нанеся удар в пах . За этот поступок Овечкин получил малый штраф, Фредерик также был удалён на две минуты.