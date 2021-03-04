Судья потерял сознание во время матча КХЛ 

Линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание в ходе матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и «Автомобилистом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего периода. Судья подъехал к скамейке омичей, потерял равновесие и оказался на льду. Пострадавшего унесли с площадки на носилках. Журналист Алексей Шевченко сообщил в своем Telegram -канале, что Иванов пришел в себя в машине скорой помощи. Там арбитр пообщался с врачами.

Игра прошла в четверг, 4 марта, в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Авангарда». Омский клуб одержал вторую победу и повел в серии со счетом 2:0.