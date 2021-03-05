«Ак Барс» разгромил «Торпедо» в матче Кубка Гагарина 

Казанский «Ак Барс» одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе коллектива из Татарстана отличились Харри Песонен, Виктор Тихонов, Кирилл Петров и Артём Лукоянов.
Казанцы ведут в серии со счётом 3:0. Четвёртый матч состоится 9 марта в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что ЦСКА укрепил своё преимущество в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком».