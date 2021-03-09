Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в башне «Око» 

Хоккеист Павел Буре выступит в качестве свидетеля на судебном процессе по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно версии следствия, 17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 50-летие в башне ОКО в «Москва-Сити». Водитель бизнесмена Гаврила Юшваева, приглашенного на праздник, припарковал «Майбах» начальника таким образом, что перегородил вход в здание.
Сотрудники частного охранного предприятия, дежурившие перед башней, выразили недовольство этим. Между ними и охранниками Юшваева возник конфликт. В ходе него один из руководителей охраны бизнесмена Магомед Исмаилов спровоцировал перестрелку с участием в том числе двух спецназовцев ФГУП «Охрана» Росгвардии. В результате нее погиб один чоповец, еще пять человек получили ранения.
В отношении Исмаилова и второго руководителя охраны Юшваева Эльдара Хамидова было возбуждено уголовное дело. В конце 2019 года в Пресненском районном суде Москвы началось разбирательство. Сегодня осведомленные собеседники сообщили «Коммерсанту», что 15 марта в качестве свидетеля на процессе выступит Буре, который был гостем юбилея Павлова.
«Показания свидетелей на этом процессе играют ключевую роль, поскольку почти все записи с многочисленных видеокамер, установленных в башне ОКО, были уничтожены спустя пару часов после стрельбы», — отмечает «Коммерсант».