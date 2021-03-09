Киселевич провел 350-й матч за ЦСКА 

9 марта ЦСКА нанес поражение «Спартаку» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:1.
Игра стала юбилейной, 350-й, для защитника Богдана Киселевича за ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. В этих 350 матчах Киселевич набрал 124 (21+103) очка.
ЦСКА всухую выиграл серию у «Спартака» и вышел в полуфинал Западной конференции.
Богдан Киселевич — 3️⃣5️⃣0️⃣ матчей за ЦСКА! 🔴🔵 pic.twitter.com/sbyOg2CPAx— ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 9, 2021