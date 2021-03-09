Киселевич провел 350-й матч за ЦСКА 

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ЦСКА всухую выиграл серию у «Спартака» и вышел в полуфинал Западной конференции.

Видео дня. «Зенит» забыл форму дома и проиграл «Рубину» со счетом 2:1

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Шайбы Овечкина и Орлова и 36 сэйвов Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Филадельфией»