«Филадельфия» победила «Баффало» по буллитам

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«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Баффало» дублем отметился Сэм Райнхарт . Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Райли Шихан и Брэндон Монтур