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"Детройт" обыграл "Тампу" в матче НХЛ. Сергачев и Наместников забросили по одной шайбе

ТАССиещё 6
3 часа назад
"Детройт" со счетом 6:4 обыграл "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Наместникова помогла "Детройту" выиграть у "Тампы"
Фото: © AP Photo/Paul Sancya© AP Photo/Paul Sancya
В составе победителей шайбы забросили Трой Стечер (9-я минута), Дилан Ларкин (13), Энтони Манта (15), Люк Гленденинг (21), Робби Фаббри (45), Владислав Наместников (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Михаил Сергачев (11), Стивен Стэмкос (14), Брейдон Пойнт (56, 58).
Сергачев забросил вторую шайбу в текущем сезоне НХЛ, россиянин также отдал голевую передачу, отметившись результативным действием в третьей игре подряд. Всего на счету россиянина 19 очков (два гола + 17 передач) в 25 матчах. Наместников забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне и набрал 10 очков (5+5) в 26 играх.
"Детройт" прервал серию из четырех поражений подряд и занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 20 очков в 28 встречах. "Тампа" находится на второй позиции с 38 очками за 25 игр.
Следующий матч "Детройт" проведет 15 марта дома против "Каролины". "Тампа" 14 марта на своей площадке сыграет с "Нэшвиллом".
Хоккей,Трой Стечер,Люк Гленденинг,Михаил Сергачев,Дилан Ларкин,Стивен Стэмкос,Владислав Наместников,
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