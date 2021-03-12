Шайба Наместникова помогла "Детройту" выиграть у "Тампы"

"Детройт" со счетом 6:4 обыграл "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Paul Sancya © AP Photo/Paul Sancya

Сергачев забросил вторую шайбу в текущем сезоне НХЛ, россиянин также отдал голевую передачу, отметившись результативным действием в третьей игре подряд. Всего на счету россиянина 19 очков (два гола + 17 передач) в 25 матчах. Наместников забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне и набрал 10 очков (5+5) в 26 играх.

"Детройт" прервал серию из четырех поражений подряд и занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 20 очков в 28 встречах. "Тампа" находится на второй позиции с 38 очками за 25 игр.