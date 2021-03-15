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Капризова признали первой российской звездой недели в НХЛ

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом говорится на официальном сайте лиги на русском языке.
Капризов стал первой российской звездой недели в НХЛ
Фото: ReutersReuters
Вместе с «Миннесотой» Капризов в течение недели добыл четыре победы и набрал пять очков, забросив четыре шайбы, в том числе оформив хет-трик в матче с «Аризоной Койотс», а также сделал одну результативную передачу.
Второй российской звездой был признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который в трех матчах забросил одну шайбу и сделал три передачи.
Третьей звездой недели стал форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Вернувшись после операции на плече, российский форвард набрал четыре балла (гол + три ассиста) в трех матчах.
Хоккей,Кирилл Капризов,Евгений Малкин,Владимир Тарасенко,
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