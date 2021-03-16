Хоккеист «Динамо» умер из-за попадания шайбы в голову

Защитник молодёжного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в результате попадания шайбы в голову, говорится в сообщении, опубликованном в сообществе клуба в соцсети «ВКонтакте» . Спортсмену было 19 лет.

Инцидент произошёл 12 марта в Ярославле на игре «динамовцев» с местным «Локомотивом» . После попадания шайбы в голову Файзутдинова госпитализировали. Медики боролись за его жизнь три дня. 16 марта стало известно, что хоккеист скончался.

«Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура. Навсегда в «Динамо». Навечно в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ушел из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов



Московское «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Тимура, его одноклубникам и болельщикам команды из Санкт-Петербурга. pic.twitter.com/dRykm1qrlx— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 16, 2021

Представители клуба отметили, что матч четвертьфинала высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в котором «Динамо Санкт-Петербург» сойдётся с «Нефтяником» начнётся с минуты молчания. 16 и 17 марта на матчах молодёжной и континентальной хоккейной лиг также почтут память о Файзутдинове.

Ранее, как сообщал «Рамблер», хоккеист-подросток получил тяжёлую травму на льду, после того как его бортанул соперник. ЧП произошло на матче между детскими командами ЦХМ и «Пингвины» в рамках розыгрыша кубка Москвы. Один юный хоккеист в борьбе за шайбу провёл силовой приём, его оппонент упал и спиной ударился о борт площадки. Ребёнка госпитализировали. В больнице медики диагностировали у него перелом 7 и 8 шейных позвонков. Мальчик 2010 года рождения сутки провёл в коме. В настоящее время он проходит лечение.