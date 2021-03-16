Гимну России на ЧМ по хоккею нашли замену

Гимн Международной федерации хоккея будет звучать вместо гимна России для сборной страны во время чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: © официальный твиттер IIHF © официальный твиттер IIHF

В декабре, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и запретил до декабря 2022 года российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Также суд запретил исполнение гимна России. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо него песню «Катюша». На прошлой неделе CAS отклонил это предложение, потому что запрет на исполнение гимна России распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее.

Сегодня осведомленный собеседник сообщил РИА Новости, что на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Риге 21 мая — 6 июня, вместо гимна России для сборной страны будет звучать гимн Международной федерации хоккея, а

вместо российского флага будет использоваться логотип Олимпийского комитета России.